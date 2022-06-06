Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti

06.06.2022 13:31
Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti

Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti.

Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti. Kurt'un vefat haberini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu İlker Kurt vefat etti. Kurt'un vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu "Filim-San Vakfı üyelerimizden oyuncu dostunuz İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.

(İHA)

Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti - Son Dakika
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