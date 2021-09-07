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Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti

07.09.2021 11:43

Adını Feriha Koydum, Hayat Bilgisi, Çiçek Taksi ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti. Şahin'in ölüm haberini de Oyuncular Sendikası sosyal medyadan duyurdu.

Rol aldığı projelerde başarısıyla adından söz ettiren tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu İncilay Şahin vefat etti. 60 yaşında hayata gözlerinin yuman oyuncunun kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

"TÜM SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ"

İncilay Şahin'in ölüm haberini duyuran Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.

Son dakika haberleri! Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. Şahin, 29 Ocak 1961'de Kayseri'de dünyaya geldi. MSM Aktör Stüdyoda eğitim aldı.Tiyatro oyunculuğu yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı. 1995 yılında Çiçek Taksi ile oyunculuğa adım atan Şahin, Adını Feriha Koydum, Yaz'ın Öyküsü, Galip Derviş, Umutsuz Ev Kadınları, Hanımeli Sokağı ve Yasak Elma başta olmak üzere çok sayıda dizide rol aldı.

Son dakika haberleri! Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti
Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti

Adını Feriha Koydum, Yasak Elma, Tiyatro, Taksi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Oyuncu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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