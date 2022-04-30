OYUNCU KADİR KÖK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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OYUNCU KADİR KÖK HAYATINI KAYBETTİ

30.04.2022 19:49

TÜRK Sineması'nın emektar oyuncularından Kadir Kök, hayatını kaybetti.

TÜRK Sineması'nın emektar oyuncularından Kadir Kök, hayatını kaybetti. Ölüm haberini Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kadir Kök hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Cüneyt Arkın duyurdu. Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Arkın, İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum ifadelerini kullandı.

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Türk Sineması, Cüneyt Arkın, Kadir Kök, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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