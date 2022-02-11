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Oyuncu Karadağlı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ziyaret etti - Son Dakika

Oyuncu Karadağlı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ziyaret etti

11.02.2022 20:15
Oyuncu Karadağlı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ziyaret etti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Tamer Karadağlı, Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında geldiği Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Tamer Karadağlı, Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında geldiği Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.

Güngör, Kurtuluş Haftası kapsamında gösterime girecek olan tiyatro için Kahramanmaraş'a gelen Karadağlı'yı makamında kabul etti.

Daha sonra konuğuna kentin İstiklal Madalyası'nı gösteren Güngör, kentin düşman işgalinden kurtuluşu ve verilen mücadelenin önemini anlattı.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş ve Meclis Üyesi Mahmut Toğuz da hazır bulundu.

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Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Tiyatro, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyuncu Karadağlı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü ziyaret etti - Son Dakika


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