Son Dakika Haberleri: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme başlatıldı
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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme başlatıldı

5 dakika önce

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme başlatıldı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme başlatıldı, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.


Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu, Kıvanç Tatlıtuğ, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:00 
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