Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bulunduğu kamu spotu hazırlandı. Tatlıtuğ, "Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakarlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım" ifadelerini kullandı.

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