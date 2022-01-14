Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Bodrum hayvan rehabilitasyon merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Bodrum Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Tatlıtuğ çifti, Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, hayvanlarla tek tek yakından ilgilendi. Çift daha sonra Bodrum Belediyesi'ne de ziyaret gerçekleştirdi.
İstanbul'daki evlerinde kedi, köpek ve tavuklarıyla yaşadıklarını belirten ünlü çift ziyarette, Bodrum'a geldiklerinde de sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendiklerini, ilçede sokak hayvanlarına yönelik projelere destek vermek istediklerini ifade etti.
Tatlıtuğ çifti, rehabilitasyon merkezi ziyaretini sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
Tatlıtuğ bir köpeği severken çekilen ve #satınalmasahiplenetiketi ile paylaştığı görüntüde, "Hepsi sevgi dolu gözlerle sahiplenmemizi bekliyor" ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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