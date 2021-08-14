Oyuncu Levent Ülgen, hakkında yapılan yalan haberlere sert çıktı: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur

Akasya Durağı, En Son Babalar Duyar, Gençliğim Eyvah, Kocaman Ailem ve Kiralık Aşk gibi birçok dizide başrol oyunculuğu yapan Levent Ülgen, sosyal medyada hakkında yapılan "Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek yakan son hali!" başlığı ile paylaşılan haberlere sitem etti.

"BÖYLE YAYINLAR YAPMAK AHLAKSIZLIK"

Fotoğrafının yer aldığı yalan bir haberin fotoğrafını paylaşan usta oyuncu, "Sosyal medyada çıkan bu haber doğru değildir. Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum. Ayrıca ülkemiz son zamanlarda bir çok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur. Bilgilerinize" dedi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Levent Ülgen'in paylaşımına yorum yaparak oyuncuya destek oldu.