Oyuncu mehmet aslan'ın "cumhurbaşkanına hakaret" davası

DAVANIN GEÇMİŞİ
Mehmet Aslan'ın, 1 Ocak 2017'de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Tayyip yatacak yerin yok bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün" paylaşımını yaptığı, daha sonra bu mesajını sildiği öne sürülüyordu. Bu paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Mehmet Aslan'ın polis ifadesinde, bir eğlence mekanına girdiğinde telefonunu şoförüne bıraktığını, söz konusu 'tweet'i şoförünün yazdığını, daha sonra da sildiğini savunmuştu. Aslan ayrıca "Devleti ve yönetenlere yönelik hakaret içeren paylaşımın yoktur. Böyle bir paylaşımda bulunmam akıl ve mantığa aykırı bir harekettir" diyerek suçlamaları reddetmişti. 17 Ocak'ta savcılığa çıkarılan Aslan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
"TWEETLERİ BEN ATMADIM" DEMİŞTİ
Sanık Mehmet Aslan önceki duruşmada verdiği ifadesinde de, "Bu tweetleri ben atmadım. Savunmam değerlendirilmeden hakkımda dava açılmıştır. Ayrıca tweet'i atan kişi de kabul etmiştir. Benim attığıma dair delil yoktur. Biz bir yere gittiğimizde orada bulunan şoföre veya asistana telefonumuzu veririz. Bu olağan bir şeydir. Ayrıca atılan tweet'te eleştireldir. Siyasi kişiler de eleştirilebilir" demişti.