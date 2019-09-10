Son Dakika Haberleri: Oyuncu Mehmet Aslan'ın Cumhurbaşkanına hakaret davası
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Oyuncu Mehmet Aslan'ın Cumhurbaşkanına hakaret davası

1 saat önce

Oyuncu Mehmet Aslan'ın, Beşiktaş'ta Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan silahlı saldırı sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada, tanık dinlemesiyle sürdü.

Oyuncu Mehmet Aslan'ın Cumhurbaşkanına hakaret davası, System.String[]

Oyuncu Mehmet Aslan'ın, Beşiktaş'ta Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan silahlı saldırı sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada, tanık dinlemesiyle sürdü.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mehmet Aslan ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık Mehmet Aslan'ın olay günü bulunduğu gece kulübünün sahibi Ahmet Önder Öztarhan tanık olarak dinlendi. Öztarhan, olay günü sanığın rezervasyon yaptırdığını, mekanın en dip kısmını onlara ayırdığını belirterek, "Orada telefon çekmez. Gelen müşterileri de bu konuda biz uyarıyoruz. Çoğu ya bara ya da aracına gönderiyor. Sanık geldiğinde de kendisine bu uyarıyı yaptım. Telefonunu garsonlardan biri vasıtasıyla aracına gönderdi" diye konuştu.

Tanığın beyanlarının ardından söz alan sanık Aslan'ın avukatı, davanın esasına ilişkin yazılı olarak savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Hakim, esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için sanık avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi.

Oyuncu Mehmet Aslan'ın, Beşiktaş'ta Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan silahlı saldırı sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifade veren oyuncu Aslan hakkında hazırlanan iddianamede, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Mehmet Aslan, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:40 Kaynak: AA
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