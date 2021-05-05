Oyuncu Mehmet Günsür'ün eşi bakın kim çıktı? - Son Dakika

Oyuncu Mehmet Günsür'ün eşi bakın kim çıktı?

05.05.2021 14:01
Oyuncu Mehmet Günsür'ün eşi bakın kim çıktı?, System.String[]

Bir dergiye verdiği pozlarla sosyal medyada gündem olan oyuncu Mehmet Günsür'ün evli olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun evli olduğunu bilmeyenler şaşkınlık yaşadı. İşte yakışıklı oyuncunun özel hayatı hakkında merak edilenler...

Atiye dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Mehmet Günsür, bir dergiye birbirinden çarpıcı pozlar verdi. Beyaz gömleği ve desenli elbisesiyle objektifin karşısına geçen Günsür, yeni tarzıyla büyük beğeni topladı.

45 yaşındaki Mehmet Günsür'e sevenleri, "Hiç yaşlanmıyorsun" ve "Hala yakışıklısın" tarzında yorumlarda bulundu.

Bugüne kadar rol aldığı projelerle gündeme gelen Mehmet Günsür'ün özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu, İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evli.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜ VERMİYORLAR

Günsür'ün bu evlilikten Ali, Maya ve Cloe adında üç çocuğu bulunuyor. Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte poz vermemeye özen gösteriyor.

"SIRILSIKLAM AŞIK OLDUM"

Mehmet Günsür, eşine olan aşkını şu sözlerle ifade etmişti: "Onun çektiği bir filmin setinde tanıştık, 30 dakikada sırılsıklam aşık oldum. Film ilişkimiz yüzünden yarım kaldı, aşk devam ediyor."

45 yaşındaki Mehmet Günsür, eşinden 6 yaş küçük.

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Günsür, 1,78 metre boyunda, 65 kilo ve Boğa burcudur. Film Yönetmeni Katerina Mongio ile evli olan Mehmet Günsür'ün bu evliliğinden Maya, Ali ve Chloe adında üç çocukları vardır.

Mehmet Günsür'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (Erhan) (TV Dizisi)

2018 – Kanaga (TV Dizisi)

2017 – Fi (Deniz) (TV Dizisi))

2017 – Martıların Efendisi (Şenol) (Sinema Filmi)

2017 – İstanbul Kırmızısı (Yusuf) (Sinema Filmi)

2014 – Unutursam Fısılda (Tarık) (Sinema Filmi)

2011-2013 – Muhteşem Süleyman (Şehzade Mustafa) (TV Dizisi)

2011 – Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür) (Sinema Filmi)

2010 – Ses (Onur) (Sinema Filmi)

2008 – Se Chiudi Gli Occhi (Sinema Filmi)

2007 – Dehşet Gecesi (Stefan Kerchek) (Sinema Filmi)

2007 – Bıçak Sırtı (Mehmet Ertuğrul) (TV Dizisi)

2005 – Beyaz Gelincik (Mustafa) (TV Dizisi)

2004 – Kasırga İnsanları (Sinan) (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Rıfkı) (Sinema Filmi)

2003 – Pilli Bebek (Tarık) (TV Dizisi)

2002 – O Şimdi Asker (Nihat Denizer) (Sinema Filmi)

2002 – İtalyan (Giorgio) (Sinema Filmi)

2001 – Tommaso (Giovanni) (Sinema Filmi)

2001 – Guida (Giovanni) (Sinema Filmi)

1999 – Sır Dosyası (Ayhan) (TV Dizisi)

1999 – Hayal Kurma Oyunları (Futbolcu Çocuk) (Sinema Filmi)

1997 – Hamam (Mehmet) (Sinema Filmi)

1991 – Suyun Öte Yanı (Sinema Filmi)

1989 – Geçmiş Bahar Mimozaları (Sabih) (TV Dizisi)

Oyuncu Mehmet Günsür'ün eşi bakın kim çıktı?

Katerina Mongio, Mehmet Günsür, İtalyan, Sinema, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Mehmet Günsür'ün eşi bakın kim çıktı? - Son Dakika Magazin


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