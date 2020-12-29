Oyuncu Mehmet Usta, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Oyuncu Mehmet Usta, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Usta, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" isimli fotoğrafına oy veren Usta, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" başlıklı fotoğrafını seçerek, olumsuzluklara rağmen bu yılı anlamlı kılanın umut olduğunu söyledi. Usta, "İnsanların umudunu kaybetmemesi lazım. Umarım, 2021 bize mutluluk getirir." dedi.

Yaşam kategorisinde ise Cem Genco'nun " Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" başlıklı fotoğrafını seçen Usta, "Gülen bir çocuk varsa hala umut vardır." diye konuştu.