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Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi - Son Dakika

Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:37

Sadakatsiz dizinin başrol oyuncularından Melis Sezen, bir moda çekimi için makyajsız halde kamera karşısına geçti. Siyah tüllü bir kıyafetle giyen Sezen, iç çamaşırsız olunca eteğiyle göğüslerini kapattı.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Ünlü oyuncu, siyah eteği ile deniz kenarında verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafçı David Bellemere'nin objektifine poz veren Melis Sezen, iç çamaşırı olmadığı için tüllü eteğiyle göğüslerini kapattı. Sezen'in 98 binden fazla beğeni alan fotoğrafına yorum da yağdı. Selen Görgüzel Alkan, Serra Tokdemir, Rıfat Yüzüak ve Ece Uslu gibi ünlü isimler paylaşıma yorum yaparak beğendiklerini söyledi.

Oyuncu Melis Sezen, eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Oyuncu Melis Sezen, eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi

Caner Cindoruk, Melis Sezen, Cansu Dere, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi - Son Dakika Magazin


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