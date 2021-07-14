Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Ünlü oyuncu, siyah eteği ile deniz kenarında verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafçı David Bellemere'nin objektifine poz veren Melis Sezen, iç çamaşırı olmadığı için tüllü eteğiyle göğüslerini kapattı. Sezen'in 98 binden fazla beğeni alan fotoğrafına yorum da yağdı. Selen Görgüzel Alkan, Serra Tokdemir, Rıfat Yüzüak ve Ece Uslu gibi ünlü isimler paylaşıma yorum yaparak beğendiklerini söyledi.