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Oyuncu Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika

Oyuncu Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu

28.08.2021 07:24
Oyuncu Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu, System.String[]

Başarılı oyuncu Melisa Şenolsun, TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın yerine kadroya giren oyuncu, müjdeli haberi de sosyal medya hesabından verdi.

Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın ardından diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.

MÜJDEYİ INSTAGRAM'DAN VERDİLER

Dizinin yapım şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Melisa Şenolsun'un kadroya dahil olduğu açıklandı. Yapım şirketinin kendisiyle ilgili paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan oyuncu, takipçilerine de müjdeyi vermiş oldu.

Oyuncu Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu
Melisa Şenolsun

"HOŞ GELDİN MELİSA ŞENOLSUN"

Yapım şirketinin Instagram hesabından yapılan paylaşımında "Ve Google aramaları sonunda sonuç verdi! Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'na dahil oldu. Hoş geldin Melisa Şenolsun" denildi.

Oyuncu Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu

Masumlar Apartmanı, Melisa Şenolsun, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Melisa Şenolsun, Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika Magazin


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