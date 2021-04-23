Oyuncu Meral Kaplan, "Ha katil olmuşsun ha bir çocuğu anneden ayırmışsın"

Oyuncu Meral Kaplan ile iş adamı Erhan Kiani boşanırken, çiftin 6 yaşındaki kızının velayeti babasına verilmişti. Kaplan, "Ben onu bir şekilde alacağım, benimle başa çıkmazsın diyordu. Ben şok oldum, inanamadım, babasına gidecek 2 gün, sonra gelecek gibi düşünüyor. Benim gözümde ha katil olmuşsun ha bir çocuğu anneden ayırmışsın, hiçbir farkı yok" dedi.

Oyuncu Meral Kaplan ile 4 yıldır karşılıklı boşanma davaları devam eden iş adamı Erhan Kiani dün boşanırken, çiftin 6 yaşındaki kızının velayeti baba Erhan Kiani'ye verildi. Kararın ardından çocuğunun velayeti kendisinden alınan Meral Kaplan gözyaşlarına boğulmuştu. Kaplan, 6 yaşındaki kızının velayetinin babasına verilmesinin ardından çok üzgün olduğunu belirterek, yaşadıklarını anlattı.

"Ha katil olmuşsun ha bir çocuğu anneden ayırmışsın"

6 yaşındaki kızının velayetinin babasına verilmesinin ardından çok üzgün olduğunu ifade eden oyuncu Meral Kaplan, "Velayeti alacağını zaten bana söylüyordu. Ben onu bir şekilde alacağım, benimle başa çıkmazsın diyordu yani oyun oynuyor sanki, ben anlamıyorum. Ben şok oldum herhalde böyle bir şey mümkün değil diye düşündüm. İnanamadım, neye dayanak veriyorsunuz dedim. Büyük bir kindarlık var. Bizim birlik olup çocuğumuzun psikolojisiyle ilgilenmemiz gerekiyor. Ne zaman isterse hep babasındaydı. Sadece bana haber verin diyordum, haberim olmadan okuldan alıyor, götürüyordu. Bulamıyordum polislere gidiyordum, artık bıktılar. Avrupa vatandaşı, pasaportlarını istedi dilekçede. Babasına gidecek 2 gün, sonra gelecek gibi düşünüyor. Benim gözümde ha katil olmuşsun ha bir çocuğu anneden ayırmışsın, hiçbir farkı yok" dedi.

"Bizi en çok üzen karar, müşterek çocuğun velayetiyle ilgili"

Dava sonrası açıklamalarda bulunan Avukat Dilek Şahbaz, "Uydurma tanıklar oluşturuldu, bu tanıklar görgüden bilgiden uzak tamamen baskı ve zorlamalarla beyanlarda bulundular. Bunlara dayanarak sayın mahkeme bizim açmış olduğumuz davanın reddine, karşı tarafın davasının kabulüne karar verdi ve bu davada müvekkilimizi ağır kusurlu olarak ilan etti. Ağır kusurlu olduğu için yoksulluk nafakasını kaldırdı, çocuğun geçici ve kesin velayetinin babaya verilmesi yönünde karar verdi. Yerel mahkemenin kararı usul ve yasaya aykırı, bizi en çok üzen karar, müşterek çocuğun velayetiyle ilgili, çocuk çok küçük, annesiyle uyuyor. Yerel mahkeme nasıl böyle bir karar verdi bizler de şoktayız. Kız çocuğu, annenin bakım ve şefkatine ihtiyacı var. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra itiraz edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL