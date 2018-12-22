Son Dakika Haberleri: Oyuncu Mert Turak, Öğrencilerle Söyleşide Buluştu

Oyuncu Mert Turak, Öğrencilerle Söyleşide Buluştu

1 saat önce

MAHSUN Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp, yönettiği ve rol aldığı 'Mucize' filminin devam filminde başrolü üstlenen oyuncu Mert Turak, Bursa Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi'nde öğrenciler ile buluştu.

Oyuncu Mert Turak, Öğrencilerle Söyleşide Buluştu, System.String[]
MAHSUN Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp, yönettiği ve rol aldığı 'Mucize' filminin devam filminde başrolü üstlenen oyuncu  Mert Turak, Bursa Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi'nde öğrenciler ile buluştu.  

3 yıl önce gösterime giren 'Mucize' filminin devam filmi, 1 Mart 2019'da vizyona girecek. Filmde Aziz karakterine hayat veren Mert Turak, öğrencilere oyunculuğa nasıl giriş yaptığını ve filmde yaşananları anlattı. Öğrencilik yıllarında başarılı bir öğrenci olmadığını, sadece tiyatro üzerine eğitim almak için çaba gösterdiğini, yetenek sınavları için sürekli çalıştığını anlatan Turak, "Bizim zamanımızda ÖSS vardı. Dersaneye yazıldım. Bir kişi hiç dersaneye gitmeden 120 puan alabilirdi belki ama ben dersaneye gittiğim halde 116 puan aldım" diyerek, öğrencileri güldürdü.  Öğrencilerin oyunculukla ilgili sorularını yanıtlayan Turak, bu söyleşi programını düzenleyen Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Yerleşkesi Tiyatro Topluluğu'na teşekkür etti.

FOTDOĞRAFLI - Gemlik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:22 Kaynak: DHA

Gemlik, Uludağ Üniversitesi, Mert Turak, Kültür Sanat
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