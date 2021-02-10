Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı gören hayranları tanımakta güçlük çekti

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol gereği makyaj yapmayan bir kadını oynayan ve özel hayatında da sürekli doğallığını savunan Merve Dizdar, dünyaca ünlü marka için makyaj yaptırdı. Oyuncunun makyajlı hali ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"MAKYAJSIZ DAHA GÜZEL"

Oyuncun dizide makyajsız görmeye alışan takipçileri eyeliner ve bordu ruj sürdüğü bir pozunu görünce tanımakta güçlük çekti. Makyajlı ve makyajsız haliyle kıyaslanan oyuncu için "Her iki hali de çok güzel" "Makyajsız halini tercih ederiz" ve "Doğal hali daha güzel" gibi yorumlar yapıldı.

"KAŞLARIMI ALMAM, SAÇIMI BOYAMAM"

Merve Dizdar Aralık ayında verdiği bir röportajda doğallık hakkında Hic¸ su¨slu¨ bir kız olmadım. Mesela kas¸larımı almam, sac¸ımı boyamam... Bu masku¨lenlik degˆil, dogˆal olmaktan yanayım. Gu¨zel degˆiliz diye oynamayalım mı? Yetenekliyiz sonuc¸ta" ifadelerini kullanmıştı.