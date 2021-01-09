Oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne oldu
09.01.2021 16:00
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. Müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyuran oyuncu, bebeğinin babasının kim olduğunu da açıklamadı.
Hamileliğinin 5. ayında müjdeli haberi sevenleriyle paylaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli ikinci bebeğini de kucağına aldı. Can Ateş ile birlikteliğinden 7 yaşında bir kız çocuğu olan oyuncu ikinci kez anne oldu.
"BİZE KATILDIĞIN İÇİN ÇOK HUZURLUYUZ"
6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından doğumdan sonra çektirdiği pozları paylaşan Uzerli, "En sevdiğim Lily Koi... Lara Jemina, baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz" notunu ekledi. Uzerli'nin paylaşımına kısa sürede binlerce tebrik yorumu ve beğeni yağdı.
Meryem Uzerli, 4 ay önce yaptığı açıklamada "Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. 5 aylık hamileyim. Cinsiyeti kız. Kendi ailemizi kuruyoruz" demişti.
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