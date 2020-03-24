Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturması - Son Dakika

Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturması

6 saat önce

Bir ihbar sonucu hakkında FETÖ soruşturması yürütülen oyuncu Mete Horozoğlu'na terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturması, System.String[]

Bir ihbar sonucu hakkında FETÖ soruşturması yürütülen oyuncu Mete Horozoğlu'na terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.


Oyuncu Mete Horozoğlu'na ilişkin isimsiz bir kişinin yaptığı ihbar sonucu 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada şüpheli Mete Horozoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, bir kişi tarafından 12 Eylül 2016'da 'Fetullah Aydoğmuş Amerika'ya sinema sanatçısı Mete Horozoğlu ile ziyarete gitmiş ve bu ziyaretlerine basketbolcu Enes Kanter eşlik etmiştir' şeklinde ihbarda bulunulmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Terör örgütünün üst yönetimiyle irtibatının olmadığı kaydedildi


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün havuz sorgusu raporunda ve KOM Daire Başkanlığı veri tabanı kullanılarak yapılan sorgulamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğuna dair herhangi bir işlem yapılmadığı, bilgi ve belgeye rastlanmadığı, şüpheli Horozoğlu'nun kendi adına kayıtlı herhangi bir GSM numarasından ya da Wİ-Fİ aboneliği üzerinden şifreli haberleşme programı olan Bylock programını kullandığına dair herhangi bir tespitin olmadığı, Bank Asya'da hesap artış kaydına rastlanmadığı, tepe üst yönetimiyle irtibatının bulunmadığı kaydedildi.


Takipsizlik kararında, şüpheli Horozoğlu hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma yürütülmüşse de İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapor ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu arşiv havuzu bilgileri dikkate alındığında, şüpheli Horozoğlu'nun terör örgütü ile irtibatını ortaya koyacak bilgi, belge ve delillere ulaşılamadığı, soyut iddia dışında kamu davası açılmasını gerektirir yeterlilikte delil elde edilmediği belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığı ifade edildi. - İSTANBUL

Mete Horozoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:06 Kaynak: İHA

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