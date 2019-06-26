Son Dakika Haberleri: Oyuncu Mevlüt Demiryay Niğde'de toprağa verildi
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Oyuncu Mevlüt Demiryay Niğde'de toprağa verildi

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti.

Oyuncu Mevlüt Demiryay Niğde'de toprağa verildi, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti.

Sanatçı, Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde öğle namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi.

Mevlüt Demiray kimdir?

1 Ocak 1965 Niğde'de doğan Mevlüt Demiryay Fosforlu Cevriye, Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal, Şahmaran, Mavi Sürgün,Baba, Çatı, Sinekli Bakkal filmlerinde rol aldı. Olacak O Kadar dizisindeki oyunculuğuyla tüm Türkiye tarafından tanındı. İBB Şehir Tiyatroları'nda Kral Ölüşüyor, Çengi, IV. Murat, Yaz Gecesi Rüyası, İlk Göz Ağrısı, Ölü Ordunun Generali, Kösem Sultan, Arka Bahçe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunlarında rol aldı. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:14 Kaynak: İHA
Şehir Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Niğde, Güncel
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