Oyuncu Mevlüt Demiryay Niğde'de toprağa verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti.
Sanatçı, Altunhisar
ilçesi Ulukışla
köyünde öğle namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi.
Mevlüt Demiray kimdir?
1 Ocak 1965 Niğde
'de doğan Mevlüt Demiryay Fosforlu Cevriye, Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal
, Şahmaran, Mavi Sürgün,Baba, Çatı, Sinekli Bakkal filmlerinde rol aldı. Olacak O Kadar dizisindeki oyunculuğuyla tüm Türkiye
tarafından tanındı. İBB Şehir Tiyatroları'nda Kral Ölüşüyor, Çengi, IV. Murat, Yaz Gecesi Rüyası, İlk Göz Ağrısı, Ölü Ordunun Generali, Kösem Sultan
, Arka Bahçe
, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunlarında rol aldı. - NİĞDE