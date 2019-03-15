Oyuncu Mikrofonu: Thronmax Mdrill One
1 saat önce
Oyuncular için geliştirilen özel bir mikrofon olan Thronmax Mdrill One inceleme konuğumuz oldu.
Oyuncular için geliştirilen özel bir mikrofon olan Thronmax Mdrill One inceleme konuğumuz oldu. dört farklı kayıt deseni bulunan mikrofonda ses kayıt ve kulaklık sesinin seviyesini ayarlama, mikrofonu kapatma gibi özellikler bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:00 Kaynak: Youtube
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