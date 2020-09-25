Oyuncu mouse'u Dual Wireless Rival 3 Wireless, n11.com'da ön siparişe çıktı

Kablosuz oyuncu mouse'u Dual Wireless Rival 3 Wireless, n11.com'da 549,99 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.
n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, SteelSeries, uzun pil ömrüyle öne çıkan kablosuz oyuncu mouse'u Dual Wireless Rival 3 Wireless'ı satışa sundu.
Kullanıcısına 400 saatin üzerinde kullanım imkanı tanıyan ürün, n11.com'da 549,99 TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:43 - Kaynak: AA
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