Oyuncu Müfit Can Saçıntı Denizli'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oyuncu Müfit Can Saçıntı Denizli'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Oyuncu Müfit Can Saçıntı Denizli'de öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, Denizli'de öğrencilerle bir araya geldi.

Oyuncu Müfit Can Saçıntı Denizli'de öğrencilerle buluştu, System.String[]

Oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, Denizli'de öğrencilerle bir araya geldi.


Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "2020 Denizli Yılı" etkinlikleri kapsamında kente gelen Saçıntı, Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Saçıntı, burada yaptığı konuşmada, gençlerden sevdikleri işi yapmalarını önerdi.

Geçmişte yaşadığı iş arama sürecinden bahseden Saçıntı, "Eskilerin deyimiyle 'sabırlı, azimli, dirençli' olduğumuz için güzel işlere imza attık. Aklınızın bir köşesinde olsun, ne kadar zeki, yetenekli ve tecrübeli olursanız olun, azimli ve sabırlı değilseniz hiçbir yere gelemiyorsunuz. Yetenek önemlidir ama hepsi sabırdan, sebattan, dirençten sonra gelir." dedi.


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise gençliğin, gelecek ve zenginlik olduğunu vurguladı.

Gençlerin donamlı olmasını isteyen Zolan, "Belediye olarak onları geleceğe hazırlamak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Müfit Can Saçıntı, Anadolu Lisesi, Aydınlı, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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