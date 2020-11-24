Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti - Son Dakika

Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

24.11.2020 22:52
Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti, System.String[]

ÜNLÜ tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, hayatını kaybetti.

ÜNLÜ tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, hayatını kaybetti. Korkmaz, Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Twitter hesabından acı haber duyuran Cem Yılmaz, "Sevgili abimiz Muhittin Korkmaz bugün hayata gözlerini yumdu. Hepimizin hatıralarında yeri olan abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. G.O.R.A mürettebatından bir eksiğiz." ifadelerine yer verdi. Can Yılmaz da paylaşımında "G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun." mesajını paylaştı.


- İstanbul
Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Cem Yılmaz, Twitter, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti - Son Dakika


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