Oyuncu Murat Yıldırım'dan çarpıcı itiraf!

Dizinin reytinglerinin iyi olduğunu belirten Yıldırım, "Seyircimize teşekkür ediyoruz. Hikayemiz geçtiğimiz yıl Adana'da başladı. Bu yıl pandemi nedeniyle çekimler İstanbul'da devam ediyor. Seyirciler Ramo'yu çok beğendi. Özellikle Adana halkı diziyi çok sahiplendi" dedi.

'SIK SIK KIŞ ÇAYI İÇİYORUM'

Covid-19'a yakalanmamak için her türlü önlemi aldığını söyleyen Yıldırım, "Sık sık kış çayı içiyorum. C vitanimi de alıyorum. 5 günde bir Covid-19 testi yaptırıyoruz. Maske ve mesafe kurallarına uyuyoruz" dedi.& ;





'DÖVÜŞ SAHNELERİNİ 15 DAKİKADA ÇEKTİK'

Ramo'daki dövüş sahnelerini 15 dakikada çektiklerini belirten Yıldırım, "Bu şartlarda Keanu Reeves çalışabilir mi?" sorusuna, "Çalışır tabii." yanıtını verdi.

Yıldırım, set çalışma saatlerinin sendikaya uygun olduğunu da sözlerine ekledi.



