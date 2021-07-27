Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı

Güldür Güldür Show adlı programda Bilal karakterini canlandıran ünlü oyuncu Onur Buldu, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu son olarak çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Buldu'nun "Mermiye kafa attığımız yıllar" notuyla yayınladığı fotoğraf kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Oyuncunun çocukluğu Güldür Güldür'de Naime karakterini oynayan rol arkadaşı Ecem Erkek'e benzetildi.
Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafa birçok "Naime'nin küçüklüğü", "Naime zannettim", "Ecem Erkek sandım" yorumu yaptı.
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