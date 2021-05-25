Oyuncu Onur Seyit Yaran'a 'selamımı almadı' saldırısında flaş gelişme! - Son Dakika

Oyuncu Onur Seyit Yaran'a 'selamımı almadı' saldırısında flaş gelişme!

25.05.2021 10:16
Oyuncu Onur Seyit Yaran'a 'selamımı almadı' saldırısında flaş gelişme!, System.String[]

İstanbul Şişli'de 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran'ı, "Allah'ın selamını almadığı" gerekçesiyle vuran Serhat Okuducu hakkında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Okuducu'nun 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Milliyet.com.tr'dan Damla Güler'in haberine göre; İstanbul'da 22 Eylül 2020 tarihinde Best Model Türkiye birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran silahlı saldırıya uğramıştı. Omzundan yaralanan Yaran, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan saldıran kısa sürede yakalanarak tutuklanmıştı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına tutuklu sanık Serhat Okuducu, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Onur Seyit Yaran ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, olay tarihinde sanık ve müşteki arasında sözlü tartışma yaşandığı, itişme sonrası sanık Serhat Okuducu'nun yanında taşıdığı silahı çıkardığını anlattı.Mütalaada; kullanılan silahın elverişliliği, hedef alınan vücut bölgesi, meydana gelen yaranın yeri ve niteliği itibariyle sanığın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği belirtilerek, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Mütalaa sonrası sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamak için süre verilerek duruşma ertelendi. İlk duruşmaya katılan Onur Seyit Yaran, "Arkadaşımla spor salonundan çıktıktan sonra arkamızdan geldi ve beni dürterek belindeki silahı gösterdi. Beni kafamdan vurmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken omzumdan vurdu" demişti.

Sanığın kendisini kafasından nişan aldığını belirten Yaran, "Silahı kafama doğrultmuştu. Silah sesi duyunca beni vuracağını anladım, kaçtım. Ben kaçarken ateş etti. Omzumdan yaralandım. Bir butiğin soyunma odasının içine saklandım. Arkadaşımı aradım. Daha sonra polisler geldi. Şikayetçiyim" ifadelerini kullanmıştı. Sanık Serhat Okuducu, önceki celse yaptığı savunmasında, "Benim kimseyi öldürmek gibi bir kastım yoktu. Olsaydı havaya ateş etmezdim. Arkadaşla daha önce sorunumuz vardı, ama halletmiştik. Spor salonu çıkışında selam verdim, elimi uzattım. Küfür etti. Ben Allah'ın selamını verdim, o selamımı almayıp küfür etti" demişti.
Oyuncu Onur Seyit Yaran'a 'selamımı almadı' saldırısında flaş gelişme!
Oyuncu Onur Seyit Yaran'a 'selamımı almadı' saldırısında flaş gelişme!
Oyuncu Onur Seyit Yaran'a 'selamımı almadı' saldırısında flaş gelişme!
Oyuncu Onur Seyit Yaran'a 'selamımı almadı' saldırısında flaş gelişme!
Oyuncu Onur Seyit Yaran'a 'selamımı almadı' saldırısında flaş gelişme!

Onur Seyit Yaran, Best Model, İstanbul, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Onur Seyit Yaran'a 'selamımı almadı' saldırısında flaş gelişme! - Son Dakika Magazin


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