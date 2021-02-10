Oyuncu Oya Okar'ın lüks otomobilini çalan kişiler yakalandı
10.02.2021 10:36
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Selin Komiser' rolünü canlandıran oyuncu Oya Okar'ın geçtiğimiz ay evinin önünden lüks otomobilini çalan şüpheliler yakalandı.
Geçtiğimiz ay oyuncu Oya Okar'ın Beykoz'da bulunan evinin önüne çakarlı otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler, evdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak içeri girdi. Evin kapısının önünde duran lüks otomobilin anahtarını ve evdeki değerli eşyaları alan şüpheliler, araç ile birlikte olay yerinden kaçtı.
ARACI BULUNDU
Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda 2 şüpheli yakalanırken, Oya Okar'ın otomobili bulundu ve otoparka çekildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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