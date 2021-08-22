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Oyuncu Ozan Dolunay, iç çamaşırsız fotoğraflarını paylaşan sevgilisine attığı yorumla şaşırttı: Evde yangın var - Son Dakika

Oyuncu Ozan Dolunay, iç çamaşırsız fotoğraflarını paylaşan sevgilisine attığı yorumla şaşırttı: Evde yangın var

22.08.2021 11:48

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündem olan Pelinay Yiğit, bu sefer de iç çamaşırsız pozlarını paylaştı. Paylaşımına kısa sürede beğeni yağan Yiğit, ilk yorum da oyuncu sevgilisi Ozan Dolunay'dan geldi. Sevgilisinin cesur pozlarına sessiz kalamayan oyuncu, "Evde yangın var" yorumunu yaptı.

Yüksek Sosyete, İyi Günde Kötü Günde ve Zalim İstanbul gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Ozan Dolunay, bir süredir sosyal medya fenomeni Pelinay Yiğit ile aşk yaşıyor. Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Yiğit, son paylaştığı pozlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"EVDE YANGIN VAR"

Instagram'da 117 bin takipçisi bulunan Pelinay Yiğit, son olarak iç çamaşırsız pozlarını paylaştı. Yiğit'in herhangi gibi bir açıklama eklemeden paylaştığı pozlarına oyuncu sevgilisinden yorum gecikmedi. Cesur pozlar karşısında sessiz kalamayan Ozan Dolunay, "Evde yangın var" yorumunu yaparak alev emojisi koydu. Yiğit ise oyuncu aşkına, "Alo 911" yorumuyla karşılığını verdi.

Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisi yorum: Evde yangın var

Pelinay Yiğit'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisi yorum: Evde yangın var

Yiğit, sosyal medyada paylaştığı pozlarla adından söz ettiriyor. Çift, geçtiğimiz aylarda Çeşme'de tatilde samimi şekilde görüntülenmişti.

Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisi yorum: Evde yangın var
Oyuncu Ozan Dolunay, iç çamaşırsız fotoğraflarını paylaşan sevgilisine attığı yorumla şaşırttı: Evde yangın var

İstanbul, Yangın, Medya, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Oyuncu Ozan Dolunay, iç çamaşırsız fotoğraflarını paylaşan sevgilisine attığı yorumla şaşırttı: Evde yangın var - Son Dakika Magazin


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