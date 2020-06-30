Oyuncu Özgü Kaya'nın korku dolu anları... 'Kapımı zorluyorlar imdat!'

Ünlü oyuncu Özgü Kaya, sabahın erken saatlerinde oturduğu sitenin bahçesinden yüksek sesler duyduktan kısa süre sonra daire kapısının kilidinin açılmaya çalışıldığını fark etti. Ünlü oyuncu hemen polisi arayarak 'Hırsız var' diye şikayetçi oldu.

Günaydın'da yer alan habere göre; Kaya, polis ekibinin gelmesini beklemeden korkuya kapılarak evden ayrılıp bir arkadaşının yanına gitti. Ünlü oyuncunun evine giden polis memurları, yaptıkları inceleme doğrultusunda daire kapısında herhangi bir zorlama izi olmadığını belirledi. Kaya, kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu.

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Olaydan bir gün sonra polis merkezine giden oyuncu, polis memurları ile kamera görüntülerini izlerken apartmana giriş yapan kişinin komşusu olduğunu görünce şok geçirdi.

Kaya, "Alt katımdaki komşumun kapısını açtığı esnada kendi daire kapımın açıldığını zannettim" diyerek şikayetini geri aldı.