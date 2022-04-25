OYUNCU ÖZGÜR ÖZGÜLGÜN ÇOCUKLARLA BULUŞTU - Son Dakika

OYUNCU ve yazar Özgür Özgülgün , Ata Koleji öğrencileriyle bir araya geldi. Özgülgün, miniklere gösteri eşliğinde hikaye anlattı ve kitaplarını imzaladı.

'Uykusu Kaçan Pijama' kitabı dahil 21 çocuk kitabına imza atan yazar ve oyuncu Özgür Özgülgün, bugün Beşiktaş'taki Ata Koleji'nin öğrencileriyle buluştu. Pijamalarıyla birlikte öğrencilerle bir araya gelen Özgülgün, çocuklara hikaye anlatıp, kitaplarını imzaladı. Miniklerin dikkatle Özgülgün'ü dinlediği etkinliğe Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ve Ata Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Yelda Demirören Kalyoncu da eşlik etti.

"ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VE AKADEMİK GELİŞİMLERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Etkinlik ardından açıklamalarda bulunan Ata Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Yelda Demirören Kalyoncu, "Biz Ata Koleji olarak öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimlerini önemsiyoruz. Bu süreci de desteklemek için bu tür etkinlikler düzenlemeye gayret ediyoruz. Özgür Bey'e de katılımları ve katkıları için çok teşekkür ederiz" dedi.

"ÇOCUKLARI KENDİME ARKADAŞ VE DOST OLARAK GÖRÜYORUM" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında birçok etkinlikte çocuklarla bir araya geldiğini belirten oyuncu ve yazar Özgür Özgülgün ise, "Bugün çok keyifli bir arkadaş grubu vardı. Onlarla birlikte tiyatral bir etkinlik yaptık, kitaplarımızı imzaladık. Beğenip beğenmediklerini sorduk, her şey güzeli keyifli ve çocuklara özgüydü. Çocukları temsilen yüz oldum ve bu durum da beni çok mutlu etti. Onlarla olmak beni her zaman çok mutlu etti. Onları kendime arkadaş, dost olarak görüyorum. Arkadaşlarım ve dostlarım dediğimde daha çok mutlu oluyorlar. Karşılıklı iletişim halinde oluyoruz ve ben de onlardan enerji alıyorum. Aynı enerjiyi ben de onlara verdiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

"BİZLER İNSANLARIN RUHLARINA İYİ GELİYORUZ" Özgülgün, "Çocuk kitapları yazıyorum ve farklı disiplinlerden yararlanıyorum. Bunu sahne üzerinde nasıl kitaba döktüğümün oyunlarını yapıyorum. Bir hikayeyi önce bir meddah tarzında anlatıyorum, onları da interaktif olarak işin içerisine dahil ediyorum. Öyle olunca karşılıklı bir iletişim oluyor. Bütün tiyatrocu dostlarımı öncelikle çocuk tiyatrosunda sonra da yetişkin tiyatrosunda sahnede görmek istiyorum. Bizler insanların ruhlarına iyi geliyoruz. Bir topluluğun en küçük bireyi çocuklar olduğu için çocuklar karşısında etkinlik yapmak beni son derece mutlu ediyor. Onlar büyüyüp Özgür Ağabey bize kitap okuma alışkanlığı kazandırmıştı dediklerinde ben bir kez daha mutlu olacağım" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARDAN TAM NOT ALDI

7 yaşındaki Derin Tekinci gösteriye ilişkin, "Çok güzel ve eğlenceliydi. Ben kitap okumayı seviyorum. Eğlenceli, çocukların seveceği kitapları seviyorum" dedi. 8 yaşındaki Berk Ceylan da, "Bugünkü gösteriyi çok iyi buldum, eğlendik. En dikkat çeken şey balık tutmaktı. Kitap okumayı seviyorum" diye konuştu. 7 yaşındaki Begüm Turna da, "Kitap okumayı, dans etmeyi, müzik dinlemeyi çok severim. Bugün Özgür ağabey hikayeler anlattı ve ben hikayeleri çok severim. Özgür ağabey masalları çok farklı anlatıyor, çok eğlenceli ve güzel anlatıyor. Hayal gücü bence çok güzel" dedi

- Karaköse