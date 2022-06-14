Oyuncu Pelin Akil, hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisiyle davalık oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Pelin Akil, hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisiyle davalık oldu

14.06.2022 11:07
Oyuncu Pelin Akil, hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisiyle davalık oldu

Ünlü oyuncu Pelin Akil'e sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisi hakkında, "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ünlü oyuncu Pelin Akil'e sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisi hakkında, "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ünlü oyuncu Pelin Akil, 20 Mart 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderen takipçisi Habip B. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Habip B.'nin İnstagram hesabı üzerinden takip ettiği Pelin Akil'e yönelik hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderdiği anlatıldı. İfadesi alınan şüphelinin, hesabın kendisine ait olduğunu söylediği böylece 'hakaret' suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunduğu kaydedildi.

Suçun uzlaşma çerçevesinde olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Habip B.'nin "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüphelinin önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

(Gamze Erdemir – İHA)

YORUMLAR
500
Oktay Kaynarca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisiyle ekranlara dönüyor! Kaynarca'nın partneri ise Pelin Akil olacak Oktay Kaynarca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisiyle ekranlara dönüyor! Kaynarca'nın partneri ise Pelin Akil olacak
Kaynak: İHA

Pelin Akil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncu Pelin Akil, hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisiyle davalık oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:59 Birkaç saat önce tanışıp sohbet ettiği kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:07:00. #1.11#
SON DAKİKA: Oyuncu Pelin Akil, hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisiyle davalık oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement