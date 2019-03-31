Son Dakika Haberleri: Oyuncu Pelin Karahan ve Eşi Bedri Güntay Oylarını Kullandı

Oyuncu Pelin Karahan ve Eşi Bedri Güntay Oylarını Kullandı

46 dakika önce

OYUNCU Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay Beykoz'daki bir ilkokulda oylarını kullandı.

Oyuncu Pelin Karahan ve Eşi Bedri Güntay Oylarını Kullandı, System.String[]
OYUNCU Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay Beykoz'daki bir ilkokulda oylarını kullandı.

Oy verme işleminin başlamasıyla pek çok kişi erkenden sandıkların yolunu tuttu. Bazı ünlü isimler de oy vermek için sandıklarının bulunduğu okullara gitti. Oyuncu Pelin Karahan da oyunu İstanbul Beykoz'daki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda kullandı. Ünlü oyuncu oy kullanmaya eşi Bedri Güntay ve oğlu Can ile birlikte gitti. Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay oylarını kullandıktan sonra 'hayırlı olsun' temennisinde bulunarak okuldan ayrıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:08 Kaynak: DHA

İstanbul, Beykoz, Bedri Güntay, Pelin Karahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu Oy Kullanma Saatinden Önce Okula Gelen Sezen Aksu, Oyunu Kullanamadı CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı Oyunu Kullanan Binali Yıldırım'dan Açıklama: Hayırlı Olmasını Rabbimden Niyaz Ediyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 12:54:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyuncu Pelin Karahan ve Eşi Bedri Güntay Oylarını Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]