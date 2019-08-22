Son Dakika Haberleri: Oyuncu Profili: Ander Herrera
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Oyuncu Profili: Ander Herrera

1 saat önce

Ander Herrera'nın 2018-19 en iyi istatistiklerini ve Fransız şampiyonu Saint-Germain ile ilk sezonunun ilk anlarını inceleyin. Herrera, United United takım arkadaşı olan Angel Di Maria ile bağlantı kuracağı Manchester United'dan Le Parc des Princes'e geçti.

Ander Herrera'nın 2018-19 en iyi istatistiklerini ve Fransız şampiyonu Saint-Germain ile ilk sezonunun ilk anlarını inceleyin. Herrera, United United takım arkadaşı olan Angel Di Maria ile bağlantı kuracağı Manchester United'dan Le Parc des Princes'e geçti.

Manchester United, Angel Di Maria, Ander Herrera, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:14 
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