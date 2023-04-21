Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

21.04.2023 21:30
Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu'daki Süleyman Efendi karakteriyle tanınan oyuncu Rana Cabbar'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Cabbar'ın yarın Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı.

Aşk-ı Memnu' da canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle hafızalarda yer edinen Rana Cabbar bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Usta oyuncudan dün acı haber geldi.

ÖLÜMÜYLE YASA BOĞDU

Rana Cabbar'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Birçok ünlü isim Cabbar için taziye mesajı yayınladı. Cabbar için düzenlenecek cenaze programı da belli oldu.

Oyuncu Rana Cabbar yarın toprağa verilecek

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Rana Cabbar'ın cenazesi, yarın saat 13: 00'de Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda düzenlenecek ayinin ardından toprağa verilecek.

Oyuncu Rana Cabbar yarın toprağa verilecek
Oyuncu Rana Cabbar yarın toprağa verilecek
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Büyük oyuncu Rana Cabbar, yarın toprağa verilecek Büyük oyuncu Rana Cabbar, yarın toprağa verilecek Usta oyuncu Rana Cabbar'ın ölümü sonrası Aşk-ı Memnu ekibinden peş peşe paylaşımlar Usta oyuncu Rana Cabbar'ın ölümü sonrası Aşk-ı Memnu ekibinden peş peşe paylaşımlar Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi Rana Cabbar'ın ölümü Aşk-ı Memnu ekibini yasa boğdu! Paylaşımlar ardı ardına geldi

Rana Cabbar, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
21:34 Hikmet Karaman anne ve babasının fotoğrafını paylaşıp anlamlı bir not düştü
21:07 Kılıçdaroğlu'na aynı günde 3. saldırı! Adıyaman programını iptal etti
20:30 Tek bir noktaya vurgu yaptı! Carlo Ancelotti'den dikkat çeken Manchester City yorumu
20:27 Erdoğan'ın "Diyanet'i kaldıracaklarmış" sözüne Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Kimsenin gücü yetmez
20:09 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! İşte kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasının detayları
19:10 Teknik heyet seferber oldu! Yıldız futbolcu Karagümrük maçında oynayabilecek mi?
19:03 Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti
18:34 Gözü gibi baktığı nostaljik aracına 350 bin lira istiyor
17:59 Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını alıntılayan Mustafa Sandal'dan dikkat çeken paylaşım: Bu yaşımda bayramlık dersi de görmek nasip oldu
17:54 Adana'da bayram gezmesine çıkan aile selde otomobiliyle mahsur kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2023 21:54:52. #1.11#
SON DAKİKA: Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement