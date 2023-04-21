Oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu' da canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle hafızalarda yer edinen Rana Cabbar bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Usta oyuncudan dün acı haber geldi.

ÖLÜMÜYLE YASA BOĞDU

Rana Cabbar'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Birçok ünlü isim Cabbar için taziye mesajı yayınladı. Cabbar için düzenlenecek cenaze programı da belli oldu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Rana Cabbar'ın cenazesi, yarın saat 13: 00'de Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı'nda düzenlenecek ayinin ardından toprağa verilecek.