Oyuncu Reha Özcan, "Senaryo Sohbetleri"ne konuk oldu - Son Dakika

Oyuncu Reha Özcan, "Senaryo Sohbetleri"ne konuk oldu

Oyuncu Reha Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen "Senaryo Sohbetleri" programının konuğu oldu.

Oyuncu Reha Özcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen "Senaryo Sohbetleri" programının konuğu oldu.

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Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ev sahipliğinde hayata geçirilen "4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" kapsamında YouTube'dan yayınlanan programı yönetmen Bora Talat Oyacı yönetti.

"Oyuncu Gözüyle Senaryo" başlıklı konuşmasında takipçilerinin sorularını cevaplayan Özcan, küçük yaşlardan itibaren kişiliğinin gelişiminde en büyük etmenin, babasının kendisine kazandırdığı okuma sevgisi olduğunu söyledi.

"Gişe sineması bağımsız sinemadan beslenmeli"

Özcan, tiyatro oyunculuğunun kendisi için çok özel olduğunu belirterek, "Tiyatroda yetenekli fakat çok bilgili olmayan bir nesil geliyor. Teknolojinin içinde büyüyen bir nesil var fakat bunun avantajını kullanıp okuyup araştırmıyorlar. Hedefledikleri şeye çok kolay ulaşabiliyorlar ama bazı şeyleri de es geçiyorlar. Hedefledikleri şey bu dünyanın renklerini değiştirmekse buna ömürleri yetmez ve binlerce yıldır da kimse değiştiremedi. Günümüzün teknolojik dünyasındaki bilgi kirliliğinin gençlerin yeteneğini örtmesinden endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Gişe ve bağımsız sinemanın sektörel anlamda farklı noktalarda olduğunu aktaran Özcan, bu farklılığın iki sinema türü arasında da farklı dengeler oluşturduğunu söyledi.

Özcan, gişe sinemasının bağımsız sinemadan beslenmesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Dünya kendisiyle ne kadar yüzleşirse gişe sineması da kendini adım adım geliştirir ve çok iyi yerlere gelir. Yapımcıların aynı konuları ve oyuncuları kullanarak çok fazla değiştirmeden benzer işleri ortaya çıkarması gişe sinemasına hiçbir fayda getirmez. Bağımsız sinema sürekli arayan, araştıran, kendisine ayna tutan bir yapıya sahip. Böyle olunca da bağımsız sinema her daim kendini geliştiriyor ve bizleri etkileyen hikayeleri beyaz perdeye taşıyor."

Özcan, oynadığı hiçbir karakteri yargılama haddini kendisinde görmediğini anlatarak, senaryoyu hangi ölçülere göre kabul ettiğine ilişkin şunları söyledi:

"Benim için bir senaryoyu seçmede en önemli faktör daha önce işlenmemiş olmasıdır. Konusu sömürülmüş şeylerden her zaman kaçınıyorum. Bunun yanı sıra maddiyattan ziyade işin manevi kısmına daha çok odaklandığım için parasal kısma da çok takılmamaya çalışıyorum. Elime gelen senaryonun bana yeni bir şey vadetmesi, bir başkaldırısının olması, yaşama sevincinin olması, içinde umut barındırması ve insan sevgisini işleyerek onu koruyan yapıda olması o senaryoyu benim gözümde değerli yapıyor."

Şu an rol aldığı "Mucize Doktor" dizisi hakkında da merak edilenleri yanıtlayan Reha Özcan, dizideki karakteri "Adil"i var edenin "Ali Vefa" karakteri olduğunu dile getirdi.

Özcan, rol arkadaşı Taner Ölmez hakkında ise "Taner'in ne kadar disiplinli bir oyuncu olduğunu bildiğim için onun senaryoya dahil olduğunu menajerimden öğrendiğim anda başka hiçbir şarta bakmadan rolümü kabul ettim. Onun rolüne karşı olan sevgisi, özverisi ve bizlere yansıttığı pozitif duyguyla çalışması sette herkesi etkileyen önemli bir şey. Taner çok özel bir oyuncu. Onunla karşılıklı oynamaktan da büyük zevk alıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Reha Özcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyuncu Reha Özcan, 'Senaryo Sohbetleri'ne konuk oldu - Son Dakika
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