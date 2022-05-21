Oyuncu Reha Özcan, turnede köpeklerin saldırısına uğradı

BURDUR'a 'Bir Garip Orhan Veli' adlı tiyatro oyununun turnesi için gelen oyuncu Reha Özcan, çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan Özcan, "Köpekler saldırınca fobisi olan arkadaşlarımız koşmaya başladı. Köpekler de koşunca ben de koştum. Yaşı unuttuk sonra kramp girdi" dedi.

'Bir Garip Orhan Veli' isimli tiyatro oyunu için 17 Mayıs'ta Burdur'a gelen Reha Özcan ve ekibi, sosyal medyada paylaşım amacıyla video çekmek için Burdur Gölü kenarına gitti. Özcan ve beraberindekiler, göl kenarında gezerken, çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçarken Özcan'ın ayağına kramp girdi. Özcan, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Özcan'ı, hastanede AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ziyaret etti. Ziyarette yaşadıklarını anlatan Reha Özcan, "Bir koyun sürüsüne denk geldik. Sürüdeki köpekler de savunucu. Burdur Gölü kenarında Burdur türküsü söyleyecektik. Kalabalık halinde klip çekmeye gidiyorduk. Köpekler saldırınca köpek fobisi olan arkadaşlarımız koşmaya başladı. Köpekler de koşunca ben de koştum. Yaşı unuttuk, sonra kramp girdi. Can havliyle kramp falan dinlemiyorsun, devam ettim koşmaya sonra biraz sorun çıktı" dedi.