Hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması'nda tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması'nda tören düzenlendi

03.11.2022 15:06

Geçirdiği beyin kanaması sebebiyle 65 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Rıza Akın için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Akın'ın eşi Miho Shimotashiro, Türkçe konuşma yaptığı tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan oyuncu ve gazeteci Rıza Akın, dün hayatını kaybetti. Akın için bugün Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Akın'ın 2019 yılında Adana'da bir portakal bahçesinde evlendiği eşi Miho Shimotashiro, yakınları, oyuncu arkadaşları ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

JAPON EŞİ TÜRKÇE KONUŞMA YAPTI

Törende Rıza Akın için hazırlanan video gösterimi yapıldı. Anma konuşmaları yapılan törende, Rıza Akın için helallik de alındı. Törenin ardından Rıza Akın'ın cenazesi, defnedilmek üzere Adana'ya götürüldü. Akın'ın eşi Miho Shimotashiro, tören boyunca gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Shimotashiro Türkçe yaptığı konuşmayla eşiyle ilgili duygularını paylaştı. Shimotashiro, eşi hayatındayken yalnız hissetmediğini söyleyerek, kaybından duyduğu acıyı dile getirdi.

Oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması'nda tören

KANSERİ YENMİŞTİ

Ağabeyi Erdoğan Akın, yaklaşık 25 sene önce Rıza Akın'a akciğer kanseri teşhisi konduğunu, tedavisi sırasında akciğerinin 4'te 3'ünün alındığını, kanseri yendiği bilgisini paylaştı.

Oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması'nda tören

SAMANCILAR: KARDEŞİMİ ERKEN KAYBETTİK

Oyuncu arkadaşı Menderes Samancılar, Akın'ın ölümüyle ilgili "Rıza kardeşimi beklenmedik şekilde erken kaybettik. Çok değerliydi. İyi bir gazeteciydi. Yeri doldurulamayacak arkadaşlarımızdan biriydi. Acımız, üzüntümüz sonsuz. Ben Adana'daydım, beyin kanaması geçirdiğini söylediler. İki gün sonra çıkar hayatımıza bakarız diye bakıyorduk fakat hayat böyle bir şey" dedi.

Oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması'nda tören
Oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması'nda tören
Oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması'nda tören
Oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması'nda tören
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Ünlü oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti Mağaza önündeki mankenin üzerinden montu çalan hırsız kamerada Mağaza önündeki mankenin üzerinden montu çalan hırsız kamerada

Rıza Akın, Beyoğlu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması'nda tören düzenlendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:04 Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? İşte vatandaşın yanıtı...
14:51 Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, seçim konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı
14:49 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast planını vatandaş ifşa etti
14:36 Hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması'nda tören düzenlendi
14:37 İnfial yaratan skandal! 4 adam karılarına uyku ilacı verip birbirleriyle paylaştı
14:36 VAR sistemine yönelik eleştiriler hakkında konuşan TFF Başkanı Büyükekşi: Yabancı hakem getirebiliriz
14:29 Bakan Bozdağ, başörtüsüyle ilgili anayasa teklifi için partilerle görüştü! HDP'den şaşırtan yaklaşım
14:22 Kalça kemiğini çatlatan ve ameliyat olan Ajda Pekkan hakkında ilginç iddia
14:09 Hemşirenin ölmek üzere olan insanları rahatlatması için verdiği tavsiye ürküttü
13:59 Usta oyuncu Kemal Sunal'ın rol aldığı 7 filmle ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2022 15:15:59. #1.11#
SON DAKİKA: Hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın için Atlas Sineması'nda tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement