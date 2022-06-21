Oyuncu Şahan Gökbakar'dan Marmaris isyanı: Bütün kış söyledik, nerede bu uçaklar? - Son Dakika
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Oyuncu Şahan Gökbakar'dan Marmaris isyanı: Bütün kış söyledik, nerede bu uçaklar?

21.06.2022 22:25
Oyuncu Şahan Gökbakar'dan Marmaris isyanı: Bütün kış söyledik, nerede bu uçaklar?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayılan yangınla ilgili oyuncu Şahan Gökbakar art arda paylaşımlar yaparak duruma isyan etti. Geçtiğimiz yaz aylarında çıkan yangınlarda olay yerinden yayın yaparak milyonlarca kişiye ulaşan Gökbakar, "Marmaris yine yanıyor. Nerede bu uçaklar? 1 adet helikopter görülmüş. 3 ayrı yer yanıyor. Bütün kış söyledik. Bu sezon alarmda olmamız lazımdı" dedi.

Marmaris ilçesi Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede yayıldı. Havanın kararmasıyla alevlere müdahalenin karadan devam edeceği öğrenilirken, çevre illerden de takviye ekipler yola çıktı.

ART ARDA PAYLAŞIMLARLA İSYAN ETTİ

Sosyal medyada da kısa süren gündemin zirvesine oturan yangınlar ilgili oyuncu Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşımlar geldi.

"NEREDE BU UÇAKLAR?"

Geçtiğimiz yıl Marmaris'te çıkan yangınları ilk günden beri takip eden ve olay yerinden yaptığı yayınlarla kamuoyunu bilgilendiren Gökbakar, "Marmaris Bördübet yanıyor. Bütün kış defalarca söyledik... Nerede bu uçaklar!... 1 adet helikopter görülmüş. 3 ayrı yer yanıyor" dedi.

Oyuncu Şahan Gökbakar'dan Marmaris isyanı: Bütün kış söyledik, nerede bu uçaklar?

"BU SEZON ALARMDA OLMANIZ LAZIMDI"

Gökbakar, ikinci paylaşımında ise, "Su atan helikopterden bu video... Bir tane helikopter ne yapsın bu yangına... Şuraya bakın... Marmaris yine yanıyor. Bütün kış söyledik. Uçaklar nerede? Bu sezon alarmda olmamız lazımdı. Ama nafile..." ifadelerini kullandı.

"KIŞ BOYU SÖYLEDİM"

Bir sonraki paylaşımında ise Gökbakar,Bakın henüz hava aydınlık iken, bu halde yanan bir yangın... Havadan uçakla müdahale edilir mi? Edilir! Nerede uçaklar??? Uçaklar nerede??? Bu yangın yine o kadar büyük bir alanı yok edecek ki! Yazık! Kış boyu bu anı söyledim! Nerede bu uçaklar?"

Oyuncu Şahan Gökbakar'dan Marmaris isyanı: Bütün kış söyledik, nerede bu uçaklar?
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Şahan Gökbakar, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyuncu Şahan Gökbakar'dan Marmaris isyanı: Bütün kış söyledik, nerede bu uçaklar? - Son Dakika


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