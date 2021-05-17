Sarp Akkaya ve Sinem Yalçınkaya'nın bebek sevinci - Son Dakika

Ünlü oyuncu Sarp Akkaya baba oldu. Ünlü oyuncu Sarp Akkaya ve eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğlu dünyaya geldi. Güzel haberi ise, eşi Sinem Yalçınkaya paylaşımıyla duyurdu.

Oyuncu Sarp Akkaya Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında 2017 yılında evlenmişti.

Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen nikah ve düğün töreni ile dünyaevine giren çift mutluluklarını oğulları Kaan ile taçlandırdı.

Geçtiğimiz hafta anne olma heyecanı yaşayan Sinem Yalçınkaya oğlu Kaan'ın elinin göründüğü fotoğrafı paylaşıp altına, 'Geçen hafta bugün bu dakikalar... Kaan Akkaya... 10/05/2021' notunu düştü.