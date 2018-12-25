Oyuncu Saruhan Hünel'e 'Darp ve Tehdit' Suçlarından Beraat

Oyuncu Saruhan Hünel'e 'darp ve tehdit' suçlarından beraatİSTANBUL - Oyuncu Saruhan Hünel, bir dönem birliktelik yaşadığı gazeteci Eda Sönmez'i darp ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.

Oyuncu Saruhan Hünel'e 'darp ve tehdit' suçlarından beraat



İSTANBUL - Oyuncu Saruhan Hünel, bir dönem birliktelik yaşadığı gazeteci Eda Sönmez'i darp ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.

Oyuncu Saruhan Hünel, bir dönem birliktelik yaşadığı gazeteci Eda Sönmez'i Temmuz 2015'de Taksim'de, Eylül 2015'de ise Etiler'de darp ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Saruhan Hünel ile avukatları katılırken müşteki Eda Sönmez'i ise avukatı Zülbiye Şahin temsil etti. Duruşmada savunmasını yapan sanık Saruhan Hünel, "Dosyadaki rapor olaydan bir hafta sonra alınmıştır. Beraatimi talep ederim" dedi.

Sanık Hünel'in avukatı Burak Temizer ise "Müşteki gazetecidir, böyle bir delilsiz olayı kendisi bile haber yapmazdı. Dosyada ne bir tanık ne de bir kamera kaydı vardır. Müvekkil dava süreci boyunca soyut anlamda ceza görmüştür. Zira birçok projesi iptal olmuş ve kamunun gündeminde bu şekilde kalmıştır. Müvekkilin lekelenmeme hakkına riayet edilmemiştir. Suçu işlemediği sabittir. Adli rapor olaydan günler sonra alınmıştır. Delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Müşteki Eda Sönmez'in avukatı Zülbiye Şahin ise Müvekkilinin şiddet gördüğünü kaydederek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Savunmaların ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, "Hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve basit yaralama" suçlarını işlediğine dair delil elde edilemediğinden sanık Saruhan Hünel'in beraatine karar verdi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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