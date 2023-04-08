Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi son yolculuklarına uğurlandı

08.04.2023 15:34
Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi son yolculuklarına uğurlandı

Bartın'da bir evde çıkan yangında, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın hayatını kaybeden babası ile üvey annesinin cenazeleri toprağa verildi. Yaşadığı ölüm acısıyla yıkılan oyuncu, törende taziyeleri kabul etti.

Bartın'da bir evde çıkan yangında, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın hayatını kaybeden babası ile üvey annesinin cenazeleri toprağa verildi.
Merkez ilçeye bağlı Dallıca köyü Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin çatı katında dün çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri belirlenen Yücel Aktaş (86) ve eşi Nesrin Aktaş'ın (83) cenazeleri, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Dallıca köyü Merkez Camisi'ne getirildi.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine yaşlı çiftin yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Aktaş çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika


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