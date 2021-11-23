Oyuncu Selda Alkor ve yönetmen Engin Ayça'ya onur ödülü takdim edilecek - Son Dakika

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı Olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Balkon Film tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali"nin onur ödülleri belirlendi.

Daha önceki yıllarda Reis Çelik, Biket İlhan, Süleyman Turan, Mevlüt Koçak, Gülsen Tuncer ve Necip Sarıcı'ya takdim edilen festivalin geleneksel ödüllerinden olan "Dostluk Onur Ödülü" bu sene oyuncu Selda Alkor ve yönetmen Engin Ayça'ya verilecek.

???????Bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına, Kızılay çatısı altında 2-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde ödüller, açılış töreninde sahiplerine teslim edilecek.

Yeşilçam ile 1965'te tanışan, "Senede Bir Gün", "Buzlar Çözülmeden", "İlk ve Son" ve "Erikler Çiçek Açtı" gibi sinemanın klasikleri arasında yer alan pek çok filmde rol alan usta oyuncu Selda Alkor, kişilerin yeniden dostluk duygularını öne çıkarmak amaçlı yapılan Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali'nden dostluk ödülü almanın çok gurur verici olduğunu ifade etti.

Kaybolan değerlerden dostluğu halka, filmler, şiirler ve müzikler vasıtasıyla ile buluşturmanın çok değerli olduğunun da altını çizen Alkor, festivalin her sene büyük şairlerin, düşünürlerin yıllar önce Anadolu dostluğunu geliştiren isimler anısına yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Festivalde "Dostluk Onur Ödülü" alacak bir diğer isim ise 1987'de ilk uzun metrajlı filmi "Bez Bebek" ile 1. Ankara Film Festivali'nde "En İyi 2. Film" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini alan usta yönetmen Engin Ayça, 1990'da "Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" adlı ikinci filmiyle 28. Antalya Film Festivali'nde "En İyi 3. Film" seçilmişti.

Son olarak 2007 yılında "Suna" filminin yönetmen koltuğuna oturan Ayça, dostluğun herkes için bir panzehir ve hayatı devam ettirmek için toparlayıcı bir unsur olduğunu kaydetti.

Beyoğlu Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Yunus Emre Enstitüsü gibi birçok kurum iş birliğiyle düzenlenen "4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali"nin direktörlüğünü Faysal Soysal, Onursal Başkanlığını Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yapacak.