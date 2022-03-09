Oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever Bodrum'da toprağa verildi - Son Dakika
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Oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever Bodrum'da toprağa verildi

09.03.2022 15:47

Muğla'nın Bodrum ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever, toprağa verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever, toprağa verildi.

İlçedeki özel bir hastanede dün yaşamını yitiren 74 yaşındaki Sever için, Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene kızı Seray Sever başta olmak üzere, aile üyeleri, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Sever'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kovid-19 tedbirleri altında Ortakent Mezarlığına defnedildi.

Kızı Seray Sever, törende gazetecilere, babasının birçok kronik rahatsızlığı olduğunu, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinden çıkamadığını ifade etti.

Oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever Bodrum'da toprağa verildi
Oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever Bodrum'da toprağa verildi
Oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever Bodrum'da toprağa verildi

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Seray Sever, Bodrum, Cenaze, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyuncu Seray Sever'in babası Eral Tamer Sever Bodrum'da toprağa verildi - Son Dakika


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