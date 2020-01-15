Oyuncu Seren Fosforoğlu, Uluslararası Müzede Selfie Günü etkinliğine katıldı - Son Dakika

Oyuncu Seren Fosforoğlu, dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan "Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı.

Küçük kızı Nil Fosforoğlu ile Galata Mevlevihanesi'ni ziyaret eden başarılı oyuncu, müzeyi bir süre dolaştıktan sonra bol bol selfie fotoğrafı çeken başarılı oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galata Mevlevihane'sini okul yıllarında sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Buranın enerjisi bana hep çok iyi geliyor. Onun için kızımı da getirmek, burayı gezdirmek istedim. Güzel bir gün geçiriyoruz. Selfimizi de çektik kızım Nil ile. Güzel bir anı, güzel bir hatıra oluyor bizim için." dedi.

Başarılı oyuncu, herkesi müzede selfie çekmeye davet ederek, Kültür ve Turizm Bakanlığının da öncülük ettiği etkinliğin müzeleri gezmeye güzel bir teşvik olduğunu dile getirdi.

"Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinliğine kızıyla birlikte katıldığına dikkati çeken sanatçı, "Tarihimize sahip çıkmamız, geçmişimizi iyi bilmemiz lazım. Geleceği kurmanın yolu geçmişi iyi bilmekten geçiyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerden Müzede Selfie Günü'ne yoğun ilgi

Uluslararası Müzede Selfie Günü Etkinliği kapsamında,yazar, Prof. Dr. İskender Pala Türk İslam Eserleri Müzesi'ni, oyuncu Ekin Koç Kariye Müzesi'ni, BKM oyuncuları Ezgi Özyürekoğlu, Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni, Oyuncu ve oyun yönetmeni Seren Fosforoğlu ile küçük kızı Nil Fosforoğlu Galata Mevlevihanesi'ni, oyuncu Asuman Dabak da Hisarlar Müzesi'ni ziyaret etti.

"Müzede Selfie Günü" için Kültür ve Turizm Bakanlığından ödüllü yarışma

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Müzede Selfie Günü" etkinliği kapsamında Türkiye'deki müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve yediden yetmişe tüm vatandaşların müze bilincini geliştirmek için sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma düzenledi.

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde duyurusu yapılan yarışma kapsamında bu gece yarısına kadar katılım sağlanabilecek.

Ülkedeki müzelerden, belirlenen etiketlerle Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden paylaşılan öz çekimlerden Bakanlıkça seçilen öz çekim sahiplerine ödül verilecek.

Yarışma neticesinde birinci olan Türk katılımcıya MüzeKart, uluslararası katılımcıya ise Türkiye'de bulunacağı tarihte Devlet Opera ve Balesinin etkinliklerinden davetiye armağan edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu etkinliğine katılmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının, Türkiye'deki müzelerden #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile öz çekimlerini paylaşması gerekiyor.