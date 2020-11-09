Oyuncu Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar hakkında "şiddet" davası - Son Dakika

Oyuncu Sermiyan Midyat ile eski kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar hakkında, birlikte kaldıkları evde yaşadıkları tartışmada birbirlerini darbettikleri iddiasıyla dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki sanık Sermiyan Midyat ile müşteki sanık Sevcan Yaşar'ın aynı evde yaşadıkları ve masrafları da ortak karşıladıkları anlatıldı.

İddianamede, Sermiyan Midyat'ın 16 Nisan'da sebepsiz yere Sevcan Yaşar'a bağırarak hakaret içeren sözler sarf ettiği, ardından da "bu evden gidemezsin" diyerek tehditte bulunduğu aktarılarak, Midyat'ın bu olaydan yaklaşık 20 gün sonra evden ayrılmak üzere eşyalarını toplayan Yaşar'a küfür edip hakarette bulunduğu belirtildi.

Midyat'ın daha sonra darbettiği Sevcan Yaşar'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına vurgu yapılan iddianamede, Sevcan Yaşar'ın bağırarak komşularından yardım istediği ve olay yerine polis ekiplerinin çağrıldığı ifade edildi.

İddianamede, tarafların karakolda bulundukları sırada Sermiyan Midyat'ın "buradan senin cesedin çıkacak" diyerek Sevcan Yaşar'ı tekrar tehdit ettiği anlatıldı.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu

İddianamede, bu olaylar yaşanırken müşteki sanık Sevcan Yaşar'ın da Sermiyan Midyat'ı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına işaret edilerek, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda müşteki sanık Sermiyan Midyat'ın "kasten yaralama", zincirleme şekilde "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle toplam 1 yıl 3 aydan, 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, müşteki sanık Sevcan Yaşar'ın da "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Müşteki sanıklar Midyat ile Yaşar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.