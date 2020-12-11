Eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında genç kadının darp edilmesine ilişkin yeni görüntü ve fotoğraflar ortaya çıktı.

Oyuncu Sermiyan Midyat hakkında kendisi gibi oyuncu olan eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 3 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda dava dosyasına, Sevcan Yaşar'ın darp edildiği fotoğraflar ulaştı ve yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Yaşar'ın evine verilen hasar yer alırken, fotoğraflarda ise Sevcan Yaşar'ın yüzünde ve vücudundaki morluklar dikkat çekiyor.

DURUŞMA 15 OCAK'TA GÖRÜLECEK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sermiyan Midyat'ın "zincirleme hakaret", "zincirleme tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Diğer müşteki şüpheli Sevcan Yaşar'ın ise "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianameyi kabul eden Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, 15 Ocak 2021 tarihine duruşma günü verdi.

(Gamze Erdemir/İHA)