Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı

Bir girişimcinin bittiği andır! Hepsini açtığı çukura gömdü, 500 bin TL kaybı var

Bir süredir aşk yaşayan ve ilişkileri evlilik yolunda ilerleyen Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yaparak romantik anlar yaşadı. Plajda görüntülenen çift, mutluluklarıyla dikkat çekerken bir ifşa krizi yaşadı. Kunt'un Erginci ile aşk yaşarken avukat Seray Öztürk'le mesajlaştığı hatta fotoğrafını dahi gönderdiği ortaya çıktı.

"EVLİLİK YOLUNDAYKEN BENİMLE KONUŞMAN KADINA YÖNELİK BAŞKA ŞİDDET"

Avukat Seray Öztürk, oyuncu Yılmaz Kunt'la mesajlarını Instagram'daki sayfasında yayınladı. Mesajlarda Yılmaz Kunt'un avukat Öztürk'le buluşmak için mesajlar attığı da görüldü. Uzun süre mesajlaştıkları görülen ve ses kaydı atan Kunt'la tüm yazışmalarını ifşa eden Öztürk, son olarak Kunt ile Erginci'nin çıkan evlilik haberini yayınladı. Öztürk, tüm magazin sitelerini etiketleyerek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" diye yazdı.

ÜSTSÜZ POZUNU ATMIŞ

Yılmaz Kunt, üstü çıplak fotoğraf attığı Seray Öztürk'ün "Saçların tatlıymış" mesajına "Sağ ol sadece saçlarıma tatlı dediğin için" cevabını vermesi de dikkat çekti. Oyuncunun, Öztürk ile görüntülü konuşmak istediği de görüldü.

ÇİFTE GÖNDERME YAPTI

Kunt'un kendisine attığı fotoğraf ve videoları da paylaşan Öztürk, "İyi tatiller" yazarak, Erginci ve Kunt'a gönderme yapmayı da ihmal etmedi. Öztürk son olarak, "Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun" mesajını paylaştı.

Yılmaz Kunt

Seray Öztürk