Oyuncu şevket çoruh'a izmir'de saldırı (3)

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'de, oyuncu Şevket Çoruh ile meslektaşı Murat Akkoyunlu'nun birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra, organizatör Serhat Aydoğdu ile gittikleri restoranın önünde, köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulundukları bir grup tarafından saldırıya uğramasının ayrıntıları ortaya çıktı. Organizatör Aydoğdu'nun polise verdiği ifadede, "Biz, oyun sonrası restoranda otururken, yan tarafımızda bir araç sert hareketlerle öne arkaya gitmeye başladı. Daha sonra da bir sokak köpeğini ezmeye çalıştığını fark ettik. O sırada iki-üç tane sokak köpeği arabaya havlamaya başladı. Sonra, Şevket Bey gidip sürücüye, 'Beyfendi ne yapıyorsunuz' diye sordu. Sürücü de bir anda sinirlenip, 'Ünlüsün diye kendini bir şey mi zannediyorsun' diyerek, Şevket'in üzerine yürüdü. Daha sonra bagajına yönelerek, orada bir şeyler aradı. Ben de ister istemez onların yanına gittim. Bir anda itiş- kakış oldu. Sonra şahıs yan taraftaki bara doğru koştu. Ardından, bardan, aralarında bıçaklı kişiler de olan kalabalık bir grup, bize doğru koştu. Şevket'i yere yatırıp, darbettiler. Murat Bey'e de kafa attılar. Bir şekilde kendimizi arabamıza attık. Hepimiz şikayetçi olduk. Oturduğumuz restorandan da kamera kayıtlarını alamadık, tadilatta olduğunu söylediler. Yeni oyun öncesi hepimizin morali bozuldu" dedi.

Öte yandan, Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu, Karşıyaka Belediyesi Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda, Bir Baba Hamlet isimli oyunlarını sahneledi. Basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmeyen oyun, salonu tamamen dolduran izleyicilerin beğenisini topladı.

Davut CAN - Melis KARAKUZULU/İZMİR,