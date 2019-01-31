Son Dakika Haberleri: Oyuncu Sinan Albayrak, Suriye'de Savaş Mağduru Çocuklara Çizme Dağıttı

Oyuncu Sinan Albayrak, Suriye'de Savaş Mağduru Çocuklara Çizme Dağıttı

2 saat önce

SİNEMA oyuncusu Sinan Albayrak'ın da aralarında bulunduğu İHH gönüllüleri, sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyayla toplanan 5 bin çift çizmeyi, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda ve yetimhanelerde yaşayan çocuklara dağıttı.

Oyuncu Sinan Albayrak, Suriye'de Savaş Mağduru Çocuklara Çizme Dağıttı, System.String[]
SİNEMA oyuncusu Sinan Albayrak'ın da aralarında bulunduğu İHH gönüllüleri, sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyayla toplanan 5 bin çift çizmeyi, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda ve yetimhanelerde yaşayan çocuklara dağıttı.

İHH gönüllüleri tarafından sosyal medya üzerinden 'Hikayeyi Sen Tamamla' sloganıyla başlatılan kampanyayla Suriyeli savaş mağduru çocuklar için 5 bin çift çizme toplandı. Oyuncu Sinan Albayrak'ın da aralarında bulunduğu İHH gönüllüleri, Suriye topraklarına geçerek kamplarda ve yetimhanelerde yaşayan çocuklara çizmeleri dağıttı. Albayrak, "Çocukların dini, dili, ırkı olmuyor. Savaş her çocuğu derinden yaralıyor. Suriye gibi birçok coğrafyada çocuklar mağdur oluyor. Bu mağduriyetlerin vicdan sahibi insanlar tarafından giderilmesi gerekiyor" dedi.

Savaş kelimesinin çocukların dünyasından en kısa zamanda çıkması temennisinde bulunan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İHH gönüllüsü bir arkadaşımız sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. Bu kampanya sonucu kısa süre içerisinde 5 bin adet çizme toplandı. Bu vesileyle bireysel bir çalışmanın nasıl bereketlendiğini görmüş olduk. Çizmeleri dağıtmak amacıyla yine Suriye'ye geldik. Her gelişimizde Suriye'deki çocuklara biraz daha ısınıyoruz. Ümit ediyoruz ki savaş kelimesi bu çocuklarımızın dünyasından en kısa sürede tamamen çıkar."

Albayrak, Suriye ziyaretleri kapsamında İHH  İnsani Yardım Vakfı'nın savaş mağduru aileler için yaptırdığı Rahmet köyü ve Yeni Hayat Konutları'nın yanı sıra engelliler için yapılan rehabilitasyon merkezini de ziyaret ederek buralardaki çocuklar ile vakit geçirdi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:39 Kaynak: DHA

İHH, Sinan Albayrak, Suriye
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